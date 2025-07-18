18.07.2025
Смотреть онлайн Полина Кухаренко - Yingqun Sun 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan: Полина Кухаренко — Yingqun Sun . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Luan
Завершен
(3:6, 6:3, 6:4)
2 : 1
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Yingqun Sun - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Yingqun Sun - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Полина Кухаренко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Полина Кухаренко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Полина Кухаренко - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Yingqun Sun - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Yingqun Sun - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Yingqun Sun - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Yingqun Sun - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Полина Кухаренко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Yingqun Sun - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Yingqun Sun - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Полина Кухаренко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Полина Кухаренко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Полина Кухаренко - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Полина Кухаренко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Yingqun Sun - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Полина Кухаренко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Yingqun Sun - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Полина Кухаренко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 21 - Yingqun Sun - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Yingqun Sun - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Полина Кухаренко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Полина Кухаренко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Yingqun Sun - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 26 - Полина Кухаренко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 27 - Полина Кухаренко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Полина Кухаренко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
12
8
Выигрыш первой подачи
56%
49%
Реализация брейк - пойнтов
82%
50%
