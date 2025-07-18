Смотреть онлайн Полина Кухаренко - Yingqun Sun 18.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan: Полина Кухаренко — Yingqun Sun . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .