Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan: Zi Ying Ruan — JiaYi Wang . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Luan
Завершен
(3:6, 1:6)
0 : 2
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Zi Ying Ruan - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - JiaYi Wang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - JiaYi Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - JiaYi Wang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Zi Ying Ruan - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Zi Ying Ruan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - JiaYi Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - JiaYi Wang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - JiaYi Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - JiaYi Wang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Zi Ying Ruan - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - JiaYi Wang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - JiaYi Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - JiaYi Wang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - JiaYi Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - JiaYi Wang - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
5
1
Выигрыш первой подачи
54%
72%
Реализация брейк - пойнтов
50%
42%
