18.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan: Анна-Кристина Люткемейер — Он Ю Чой . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Luan
Завершен
(6:3, 6:1)
2 : 0
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Onyu Choi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Анна-Кристина Люткемейер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Анна-Кристина Люткемейер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Анна-Кристина Люткемейер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Анна-Кристина Люткемейер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Onyu Choi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Onyu Choi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Анна-Кристина Люткемейер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Анна-Кристина Люткемейер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Анна-Кристина Люткемейер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Анна-Кристина Люткемейер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Анна-Кристина Люткемейер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Анна-Кристина Люткемейер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Анна-Кристина Люткемейер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Onyu Choi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Анна-Кристина Люткемейер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
4
0
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
72%
44%
Реализация брейк - пойнтов
62%
50%
