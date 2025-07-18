18.07.2025
Смотреть онлайн Михо Курамоти - Пуннин Ковапитуктед 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Nakhon Pathom: Михо Курамоти — Пуннин Ковапитуктед . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Nakhon Pathom
Завершен
(6:3, 6:4)
2 : 0
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Михо Курамоти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Михо Курамоти - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Пуннин Ковапитуктед - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Пуннин Ковапитуктед - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Пуннин Ковапитуктед - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Михо Курамоти - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Михо Курамоти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Михо Курамоти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Михо Курамоти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Михо Курамоти - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Пуннин Ковапитуктед - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Михо Курамоти - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Михо Курамоти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Пуннин Ковапитуктед - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Михо Курамоти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Пуннин Ковапитуктед - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Пуннин Ковапитуктед - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Михо Курамоти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Михо Курамоти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
61%
52%
Реализация брейк - пойнтов
50%
43%
