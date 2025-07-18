18.07.2025
Смотреть онлайн Зеел Десай - Кью Ю Йе 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Nakhon Pathom: Зеел Десай — Кью Ю Йе . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Nakhon Pathom
Завершен
(6:3, 6:0)
2 : 0
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Зеел Десай - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Зеел Десай - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Кью Ю Йе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Зеел Десай - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Кью Ю Йе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Зеел Десай - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Кью Ю Йе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Зеел Десай - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Зеел Десай - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Зеел Десай - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Зеел Десай - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Зеел Десай - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Зеел Десай - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Зеел Десай - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Зеел Десай - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
79%
44%
Реализация брейк - пойнтов
36%
0%
