18.07.2025
Смотреть онлайн Эна Койке - Харуна Аракава 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Nakhon Pathom: Эна Койке — Харуна Аракава . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Nakhon Pathom
Завершен
(4:6, 3:2)
1 : 1
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Эна Койке - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Харуна Аракава - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Харуна Аракава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Харуна Аракава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Эна Койке - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Эна Койке - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Эна Койке - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Харуна Аракава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Харуна Аракава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Харуна Аракава - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Харуна Аракава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Эна Койке - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Харуна Аракава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Эна Койке - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Эна Койке - взял свою подачу со счетом 40-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
8
2
Выигрыш первой подачи
55%
59%
Реализация брейк - пойнтов
38%
27%
Комментарии к матчу