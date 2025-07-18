18.07.2025
Смотреть онлайн Патчарин Чипчандей - Натсуми Кавагути 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Nakhon Pathom: Патчарин Чипчандей — Натсуми Кавагути . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Nakhon Pathom
Завершен
(6:3, 6:2)
2 : 0
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Натсуми Кавагути - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Патчарин Чипчандей - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Патчарин Чипчандей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Патчарин Чипчандей - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Патчарин Чипчандей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Патчарин Чипчандей - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Натсуми Кавагути - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Натсуми Кавагути - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Патчарин Чипчандей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Патчарин Чипчандей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Натсуми Кавагути - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Патчарин Чипчандей - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Натсуми Кавагути - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Патчарин Чипчандей - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Патчарин Чипчандей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Патчарин Чипчандей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Патчарин Чипчандей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
80%
56%
Реализация брейк - пойнтов
71%
100%
