18.07.2025
Смотреть онлайн Сириль Вандермерш - Билли Блэйдс 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Монастир: Сириль Вандермерш — Билли Блэйдс . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Монастир
Завершен
(6:1, 6:4)
(6:1, 6:4)
2 : 0
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сириль Вандермерш - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Сириль Вандермерш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Сириль Вандермерш - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Билли Блэйдс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Сириль Вандермерш - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Сириль Вандермерш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Сириль Вандермерш - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Билли Блэйдс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Сириль Вандермерш - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Билли Блэйдс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Сириль Вандермерш - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Билли Блэйдс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Сириль Вандермерш - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Сириль Вандермерш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Сириль Вандермерш - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Билли Блэйдс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Сириль Вандермерш - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
3
1
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
82%
59%
Реализация брейк - пойнтов
43%
0%
Комментарии к матчу