18.07.2025
Смотреть онлайн Азиз Дугаз - Висмам Абдеррахман 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Монастир: Азиз Дугаз — Висмам Абдеррахман . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Монастир
Завершен
(6:3, 6:2)
2 : 0
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Aziz Dougaz - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Висмам Абдеррахман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Aziz Dougaz - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Aziz Dougaz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Aziz Dougaz - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Висмам Абдеррахман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Aziz Dougaz - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Висмам Абдеррахман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Aziz Dougaz - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Висмам Абдеррахман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Aziz Dougaz - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Висмам Абдеррахман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Aziz Dougaz - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Aziz Dougaz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Aziz Dougaz - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Aziz Dougaz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Aziz Dougaz - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
7
1
Двойные ошибки
1
5
Выигрыш первой подачи
84%
64%
Реализация брейк - пойнтов
43%
0%
Комментарии к матчу