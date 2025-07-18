18.07.2025
Смотреть онлайн Pavlasek/Zielinski - Arribage/Barrios Vera 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — ATP Бастад - пары: Pavlasek/Zielinski — Arribage/Barrios Vera, 1/2 финала . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, 1/2 финала, Корт: Court 1
ATP Бастад - пары
Завершен
(6:3, 3:6, 10:7)
(6:3, 3:6, 10:7)
2 : 1
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Pavlasek/Zielinski - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Arribage/Barrios Vera - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Pavlasek/Zielinski - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Pavlasek/Zielinski - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Pavlasek/Zielinski - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Arribage/Barrios Vera - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Pavlasek/Zielinski - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Arribage/Barrios Vera - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Pavlasek/Zielinski - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Arribage/Barrios Vera - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Pavlasek/Zielinski - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Arribage/Barrios Vera - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Arribage/Barrios Vera - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Arribage/Barrios Vera - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Pavlasek/Zielinski - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Arribage/Barrios Vera - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Pavlasek/Zielinski - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Arribage/Barrios Vera - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
78%
65%
Реализация брейк - пойнтов
8%
100%
Комментарии к матчу