18.07.2025
Смотреть онлайн Орел Кимхи - Такуя Кумасака 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom: Орел Кимхи — Такуя Кумасака . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 07:22 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nakhon Pathom
Завершен
(1:6, 1:6)
0 : 2
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Такуя Кумасака - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Такуя Кумасака - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Такуя Кумасака - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Такуя Кумасака - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Орел Кимхи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Такуя Кумасака - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Такуя Кумасака - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Такуя Кумасака - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Такуя Кумасака - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Такуя Кумасака - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Орел Кимхи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Такуя Кумасака - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Такуя Кумасака - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Такуя Кумасака - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
56%
74%
Реализация брейк - пойнтов
0%
62%
