18.07.2025
Смотреть онлайн Джесси Делани - Хикару Сираиси 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom: Джесси Делани — Хикару Сираиси . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nakhon Pathom
Завершен
(6:7, 2:6)
0 : 2
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джесси Делани - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Хикару Сираиси - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Джесси Делани - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Хикару Сираиси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Джесси Делани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Джесси Делани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Джесси Делани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Джесси Делани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Джесси Делани - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Джесси Делани - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Хикару Сираиси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Хикару Сираиси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
4
1
Выигрыш первой подачи
64%
76%
Реализация брейк - пойнтов
33%
100%
