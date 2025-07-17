17.07.2025
Смотреть онлайн Якопо Берреттини - Alvaro Jimenez 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Gandia: Якопо Берреттини — Alvaro Jimenez . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Gandia
Завершен
(6:2, 6:2)
(6:2, 6:2)
2 : 0
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Якопо Берреттини - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Alvaro Jimenez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Якопо Берреттини - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Якопо Берреттини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Якопо Берреттини - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Alvaro Jimenez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Якопо Берреттини - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Якопо Берреттини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Якопо Берреттини - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Alvaro Jimenez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Якопо Берреттини - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Alvaro Jimenez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Якопо Берреттини - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Якопо Берреттини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Якопо Берреттини - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Якопо Берреттини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
83%
58%
Реализация брейк - пойнтов
44%
0%
Комментарии к матчу