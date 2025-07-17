17.07.2025
Смотреть онлайн Леонардо Мальгароли - Вильям Грант 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Gubbio: Леонардо Мальгароли — Вильям Грант . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Gubbio
Завершен
(6:3, 6:7, 2:6)
1 : 2
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Леонардо Мальгароли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Вильям Грант - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Леонардо Мальгароли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Леонардо Мальгароли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Леонардо Мальгароли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Вильям Грант - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Леонардо Мальгароли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Вильям Грант - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Леонардо Мальгароли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Вильям Грант - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Леонардо Мальгароли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Вильям Грант - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Леонардо Мальгароли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Леонардо Мальгароли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Вильям Грант - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Вильям Грант - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Вильям Грант - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Леонардо Мальгароли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Леонардо Мальгароли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Вильям Грант - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Леонардо Мальгароли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Вильям Грант - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 24 - Вильям Грант - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Леонардо Мальгароли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Леонардо Мальгароли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 27 - Вильям Грант - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 28 - Вильям Грант - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 29 - Вильям Грант - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 30 - Вильям Грант - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
5
Двойные ошибки
4
4
Выигрыш первой подачи
58%
72%
Реализация брейк - пойнтов
31%
33%
