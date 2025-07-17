17.07.2025
Смотреть онлайн Габриэле Пеннафорти - Николас Париззия 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Gubbio: Габриэле Пеннафорти — Николас Париззия . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Gubbio
Завершен
(6:4, 6:4)
2 : 0
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Габриэле Пеннафорти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Габриэле Пеннафорти - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Николас Париззия - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Габриэле Пеннафорти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Николас Париззия - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Габриэле Пеннафорти - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Николас Париззия - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Габриэле Пеннафорти - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Николас Париззия - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Габриэле Пеннафорти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Николас Париззия - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Габриэле Пеннафорти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Николас Париззия - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Габриэле Пеннафорти - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Габриэле Пеннафорти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Николас Париззия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Николас Париззия - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Габриэле Пеннафорти - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Габриэле Пеннафорти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Габриэле Пеннафорти - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
64%
69%
Реализация брейк - пойнтов
43%
25%
Комментарии к матчу