17.07.2025
Смотреть онлайн Maya Youssef - Камил Кис 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach Women: Maya Youssef — Камил Кис . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 04:45 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 17.
МСК, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 17
UTR Pro Newport Beach Women
Завершен
(3:6, 1:6)
0 : 2
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Maya Youssef - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Камил Кис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Камил Кис - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Камил Кис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Камил Кис - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Maya Youssef - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Камил Кис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Maya Youssef - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Камил Кис - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Камил Кис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Maya Youssef - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Камил Кис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Камил Кис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Камил Кис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Камил Кис - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Камил Кис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
5
4
Выигрыш первой подачи
48%
71%
Реализация брейк - пойнтов
100%
60%
Комментарии к матчу