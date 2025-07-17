17.07.2025
Смотреть онлайн Veronika Miroshnichenko - Parker Christensen 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach Women: Veronika Miroshnichenko — Parker Christensen . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 01.
МСК, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 01
UTR Pro Newport Beach Women
Завершен
(6:2, 6:1)
(6:2, 6:1)
2 : 0
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Veronika Miroshnichenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Veronika Miroshnichenko - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Veronika Miroshnichenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Parker Christensen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Veronika Miroshnichenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Veronika Miroshnichenko - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Parker Christensen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Veronika Miroshnichenko - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Parker Christensen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Veronika Miroshnichenko - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Veronika Miroshnichenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Veronika Miroshnichenko - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Veronika Miroshnichenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Veronika Miroshnichenko - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Veronika Miroshnichenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
6
1
Двойные ошибки
3
8
Выигрыш первой подачи
72%
50%
Реализация брейк - пойнтов
67%
17%
Комментарии к матчу