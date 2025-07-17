Фрибет 15000₽
17.07.2025

Смотреть онлайн My-Anh Holmes - Екатерина Иванова 17.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach Women: My-Anh HolmesЕкатерина Иванова . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 04:20 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 18.

МСК, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 18
UTR Pro Newport Beach Women
My-Anh Holmes
Завершен
(2:6, 3:6)
0 : 2
17 июля 2025
Екатерина Иванова
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Екатерина Иванова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Екатерина Иванова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Екатерина Иванова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Екатерина Иванова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Екатерина Иванова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - My-Anh Holmes - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - My-Anh Holmes - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Екатерина Иванова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Екатерина Иванова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Екатерина Иванова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Екатерина Иванова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Екатерина Иванова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - My-Anh Holmes - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - My-Anh Holmes - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - My-Anh Holmes - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Екатерина Иванова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Екатерина Иванова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
1
2
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
52%
64%
Реализация брейк - пойнтов
100%
75%
