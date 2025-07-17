17.07.2025
Смотреть онлайн Самуэле Сегетти - Амит Валес 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Kursumlijska Banja: Самуэле Сегетти — Амит Валес . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Kursumlijska Banja
Завершен
(5:7, 6:3, 6:7)
1 : 2
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Амит Валес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Самуэле Сегетти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Самуэле Сегетти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Амит Валес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Амит Валес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Самуэле Сегетти - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Амит Валес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Самуэле Сегетти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Амит Валес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Самуэле Сегетти - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Амит Валес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Амит Валес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Самуэле Сегетти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Амит Валес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Амит Валес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Самуэле Сегетти - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Самуэле Сегетти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Самуэле Сегетти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Самуэле Сегетти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Амит Валес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 21 - Самуэле Сегетти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Амит Валес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 23 - Самуэле Сегетти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Амит Валес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Самуэле Сегетти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 26 - Самуэле Сегетти - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Амит Валес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Амит Валес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 29 - Самуэле Сегетти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 30 - Амит Валес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 31 - Самуэле Сегетти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 32 - Самуэле Сегетти - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 33 - Амит Валес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
6
9
Выигрыш первой подачи
52%
52%
Реализация брейк - пойнтов
50%
44%
Комментарии к матчу