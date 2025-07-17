17.07.2025
Смотреть онлайн Менелаос Эфстафиу - Василиос Карипи 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Hillcrest: Менелаос Эфстафиу — Василиос Карипи . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Hillcrest
Завершен
(6:1, 6:1)
2 : 0
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Melios Efstathiou - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Melios Efstathiou - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Melios Efstathiou - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Melios Efstathiou - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Melios Efstathiou - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Василиос Карипи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Melios Efstathiou - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Василиос Карипи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Melios Efstathiou - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Melios Efstathiou - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Melios Efstathiou - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Melios Efstathiou - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Melios Efstathiou - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Melios Efstathiou - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
5
Выигрыш первой подачи
69%
53%
Реализация брейк - пойнтов
62%
0%
Комментарии к матчу