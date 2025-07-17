17.07.2025
Смотреть онлайн Валентина Иванов - Анастасия Сафта 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kursumlijska Banja: Валентина Иванов — Анастасия Сафта . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Kursumlijska Banja
Завершен
(4:6, 7:5, 0:0)
1 : 1
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Валентина Иванов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Анастасия Сафта - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Валентина Иванов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Анастасия Сафта - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Валентина Иванов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Анастасия Сафта - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Анастасия Сафта - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Валентина Иванов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Анастасия Сафта - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Анастасия Сафта - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Анастасия Сафта - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Валентина Иванов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Анастасия Сафта - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Анастасия Сафта - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Анастасия Сафта - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Анастасия Сафта - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Валентина Иванов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Валентина Иванов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Валентина Иванов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Валентина Иванов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Валентина Иванов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Валентина Иванов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
12
4
Выигрыш первой подачи
76%
50%
Реализация брейк - пойнтов
45%
45%
