17.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Poprad: Пеету Похджола — Якуб Крослак . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Poprad
Завершен
(6:4, 1:6, 6:4)
2 : 1
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Пеету Похджола - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Якуб Крослак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Якуб Крослак - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Пеету Похджола - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Якуб Крослак - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Пеету Похджола - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Якуб Крослак - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Пеету Похджола - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Пеету Похджола - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Пеету Похджола - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Якуб Крослак - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Пеету Похджола - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Якуб Крослак - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Якуб Крослак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Якуб Крослак - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Якуб Крослак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Якуб Крослак - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Пеету Похджола - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Якуб Крослак - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Пеету Похджола - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Пеету Похджола - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Пеету Похджола - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Якуб Крослак - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Якуб Крослак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Якуб Крослак - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Пеету Похджола - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Пеету Похджола - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
4
7
Выигрыш первой подачи
58%
64%
Реализация брейк - пойнтов
29%
57%
Комментарии к матчу