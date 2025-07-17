17.07.2025
Смотреть онлайн Александр Чайка - Александр Брайнин 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Poprad: Александр Чайка — Александр Брайнин . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Poprad
Завершен
(5:5)
(5:5)
0 : 0
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Александр Брайнин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Александр Чайка - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Александр Чайка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Александр Чайка - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Александр Брайнин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Александр Брайнин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Александр Брайнин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Александр Чайка - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Александр Брайнин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Александр Чайка - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
65%
70%
Реализация брейк - пойнтов
50%
20%
