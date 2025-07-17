17.07.2025
Смотреть онлайн Адриан Гобат - Денис Петак 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Poprad: Адриан Гобат — Денис Петак . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Poprad
Завершен
(6:3, 6:4)
2 : 0
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Адриан Гобат - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Денис Петак - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Адриан Гобат - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Денис Петак - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Адриан Гобат - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Адриан Гобат - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Адриан Гобат - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Денис Петак - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Адриан Гобат - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Денис Петак - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Адриан Гобат - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Денис Петак - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Адриан Гобат - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Денис Петак - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Адриан Гобат - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Денис Петак - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Адриан Гобат - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Адриан Гобат - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Адриан Гобат - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
84%
71%
Реализация брейк - пойнтов
22%
0%
Комментарии к матчу