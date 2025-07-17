17.07.2025
Смотреть онлайн Иван Денисов - Кристиан Тамм 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Poprad: Иван Денисов — Кристиан Тамм . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Poprad
Завершен
(3:6, 4:6)
0 : 2
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Иван Денисов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Кристиан Тамм - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Иван Денисов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Кристиан Тамм - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Кристиан Тамм - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Кристиан Тамм - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Иван Денисов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Кристиан Тамм - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Кристиан Тамм - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Кристиан Тамм - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Иван Денисов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Кристиан Тамм - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Иван Денисов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Иван Денисов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Иван Денисов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Кристиан Тамм - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Кристиан Тамм - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Кристиан Тамм - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Кристиан Тамм - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
5
1
Выигрыш первой подачи
58%
74%
Реализация брейк - пойнтов
25%
44%
