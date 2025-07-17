17.07.2025
Смотреть онлайн Андре Лукошуте - Астрид Сиротте 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Hillcrest: Андре Лукошуте — Астрид Сиротте . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Hillcrest
Завершен
(5:7, 4:6)
(5:7, 4:6)
0 : 2
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Андре Лукошуте - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Андре Лукошуте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Андре Лукошуте - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Андре Лукошуте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Андре Лукошуте - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Астрид Сиротте - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Астрид Сиротте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Астрид Сиротте - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Астрид Сиротте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Астрид Сиротте - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Астрид Сиротте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Астрид Сиротте - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Андре Лукошуте - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Астрид Сиротте - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Андре Лукошуте - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Андре Лукошуте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Астрид Сиротте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Андре Лукошуте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Астрид Сиротте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Астрид Сиротте - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Астрид Сиротте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Астрид Сиротте - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
13
4
Выигрыш первой подачи
59%
66%
Реализация брейк - пойнтов
44%
46%
Комментарии к матчу