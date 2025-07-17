17.07.2025
Смотреть онлайн Элена Ямшиди - Jahnie Van Zyl 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Hillcrest: Элена Ямшиди — Jahnie Van Zyl . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Hillcrest
Завершен
(0:6, 5:6)
0 : 2
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Jahnie Van Zyl - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Jahnie Van Zyl - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Jahnie Van Zyl - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Jahnie Van Zyl - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Jahnie Van Zyl - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Jahnie Van Zyl - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Элена Ямшиди - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Jahnie Van Zyl - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Элена Ямшиди - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Jahnie Van Zyl - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Элена Ямшиди - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Jahnie Van Zyl - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Элена Ямшиди - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Jahnie Van Zyl - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Элена Ямшиди - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Jahnie Van Zyl - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Jahnie Van Zyl - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Jahnie Van Zyl - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
56%
74%
Реализация брейк - пойнтов
0%
57%
