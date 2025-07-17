17.07.2025
Смотреть онлайн Goransson/Luz - Kirkov/Stevens 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — ATP Бастад - пары: Goransson/Luz — Kirkov/Stevens, 1/4 финала . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 14:55 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, 1/4 финала, Корт: Court 1
ATP Бастад - пары
Завершен
(6:2, 6:4)
2 : 0
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Goransson/Luz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Goransson/Luz - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Goransson/Luz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Goransson/Luz - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Kirkov/Stevens - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Goransson/Luz - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Kirkov/Stevens - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Goransson/Luz - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Kirkov/Stevens - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Goransson/Luz - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Kirkov/Stevens - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Goransson/Luz - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Goransson/Luz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Goransson/Luz - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Kirkov/Stevens - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Goransson/Luz - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Kirkov/Stevens - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Goransson/Luz - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
3
6
Выигрыш первой подачи
71%
73%
Реализация брейк - пойнтов
27%
0%
