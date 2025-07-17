17.07.2025
Смотреть онлайн Андреа Медури - Иосип Симундза 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Gubbio: Андреа Медури — Иосип Симундза . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Gubbio
Завершен
(7:5, 4:6, 7:5)
2 : 1
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Иосип Симундза - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Иосип Симундза - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Иосип Симундза - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Иосип Симундза - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Иосип Симундза - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Андреа Медури - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Андреа Медури - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Андреа Медури - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Андреа Медури - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Андреа Медури - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Андреа Медури - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Андреа Медури - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Андреа Медури - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Андреа Медури - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Иосип Симундза - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Иосип Симундза - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Иосип Симундза - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Иосип Симундза - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Андреа Медури - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Андреа Медури - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Иосип Симундза - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Иосип Симундза - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Иосип Симундза - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Иосип Симундза - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Иосип Симундза - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Андреа Медури - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Иосип Симундза - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Андреа Медури - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 29 - Андреа Медури - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 30 - Иосип Симундза - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 31 - Андреа Медури - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 32 - Андреа Медури - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 33 - Андреа Медури - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 34 - Андреа Медури - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
3
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
58%
64%
Реализация брейк - пойнтов
73%
54%
Комментарии к матчу