17.07.2025
Смотреть онлайн Габриэле Мария Ноче - Никколо Чаварелла 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Gubbio: Габриэле Мария Ноче — Никколо Чаварелла . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Gubbio
Завершен
(6:7, 7:5, 6:1)
(6:7, 7:5, 6:1)
2 : 1
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Никколо Чаварелла - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Никколо Чаварелла - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Габриэле Мария Ноче - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Никколо Чаварелла - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Габриэле Мария Ноче - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Габриэле Мария Ноче - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Никколо Чаварелла - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Габриэле Мария Ноче - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Никколо Чаварелла - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Габриэле Мария Ноче - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Никколо Чаварелла - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Габриэле Мария Ноче - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Габриэле Мария Ноче - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Никколо Чаварелла - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Никколо Чаварелла - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Никколо Чаварелла - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Габриэле Мария Ноче - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Никколо Чаварелла - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Габриэле Мария Ноче - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Никколо Чаварелла - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Габриэле Мария Ноче - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Габриэле Мария Ноче - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 24 - Габриэле Мария Ноче - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Габриэле Мария Ноче - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 26 - Габриэле Мария Ноче - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Габриэле Мария Ноче - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 28 - Габриэле Мария Ноче - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 29 - Никколо Чаварелла - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 30 - Габриэле Мария Ноче - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 31 - Габриэле Мария Ноче - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 32 - Габриэле Мария Ноче - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
65%
60%
Реализация брейк - пойнтов
55%
27%
Комментарии к матчу