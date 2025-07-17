17.07.2025
Смотреть онлайн Mickael Kaouk - Арно Жиль Байи 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Урьяж: Mickael Kaouk — Арно Жиль Байи . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Урьяж
Завершен
(5:7, 0:6)
0 : 2
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Mickael Kaouk - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Арно Жиль Байи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Арно Жиль Байи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Mickael Kaouk - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Mickael Kaouk - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Арно Жиль Байи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Арно Жиль Байи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Арно Жиль Байи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Mickael Kaouk - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Mickael Kaouk - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Арно Жиль Байи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Арно Жиль Байи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Арно Жиль Байи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Арно Жиль Байи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Арно Жиль Байи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Арно Жиль Байи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Арно Жиль Байи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Арно Жиль Байи - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
40%
60%
Реализация брейк - пойнтов
29%
75%
