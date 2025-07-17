17.07.2025
Смотреть онлайн Damien Clerc - Филиппо Романо 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Урьяж: Damien Clerc — Филиппо Романо . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Урьяж
Завершен
(7:5, 6:5)
2 : 0
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Филиппо Романо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Damien Clerc - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Филиппо Романо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Damien Clerc - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Филиппо Романо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Damien Clerc - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Филиппо Романо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Damien Clerc - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Damien Clerc - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Филиппо Романо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Damien Clerc - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Damien Clerc - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Филиппо Романо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Филиппо Романо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Damien Clerc - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Damien Clerc - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Филиппо Романо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Damien Clerc - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Филиппо Романо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Филиппо Романо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Damien Clerc - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Damien Clerc - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Damien Clerc - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 24 - Damien Clerc - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
4
9
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
70%
62%
Реализация брейк - пойнтов
56%
60%
