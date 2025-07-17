17.07.2025
Смотреть онлайн Амори Рейнел - Йохан Никлес 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Урьяж: Амори Рейнел — Йохан Никлес . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Урьяж
Завершен
(7:5, 4:6, 4:6)
1 : 2
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Амори Рейнел - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Йохан Никлес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Амори Рейнел - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Амори Рейнел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Йохан Никлес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Йохан Никлес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Йохан Никлес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Амори Рейнел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Амори Рейнел - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Йохан Никлес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Амори Рейнел - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Амори Рейнел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Амори Рейнел - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Амори Рейнел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Амори Рейнел - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Йохан Никлес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Йохан Никлес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Йохан Никлес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Йохан Никлес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Амори Рейнел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Йохан Никлес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Йохан Никлес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Амори Рейнел - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Йохан Никлес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Амори Рейнел - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Амори Рейнел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 27 - Амори Рейнел - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Йохан Никлес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Йохан Никлес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 30 - Йохан Никлес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 31 - Йохан Никлес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 32 - Йохан Никлес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
10
4
Выигрыш первой подачи
57%
60%
Реализация брейк - пойнтов
50%
50%
