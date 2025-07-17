17.07.2025
Смотреть онлайн Aditya Balsekar - Филип Пеливо 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Hillcrest: Aditya Balsekar — Филип Пеливо . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 14:32 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Hillcrest
Завершен
(1:6, 1:6)
0 : 2
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Филип Пеливо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Филип Пеливо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Aditya Balsekar - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Филип Пеливо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Филип Пеливо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Филип Пеливо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Филип Пеливо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Филип Пеливо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Aditya Balsekar - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Филип Пеливо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Филип Пеливо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Филип Пеливо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Филип Пеливо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Филип Пеливо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
4
1
Выигрыш первой подачи
52%
88%
Реализация брейк - пойнтов
0%
62%
Комментарии к матчу