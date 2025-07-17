17.07.2025
Смотреть онлайн Люк Кениг - Пабло Трочу 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Hillcrest: Люк Кениг — Пабло Трочу . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Hillcrest
Завершен
(6:2, 6:1)
2 : 0
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Пабло Трочу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Люк Кениг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Пабло Трочу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Люк Кениг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Люк Кениг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Люк Кениг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Люк Кениг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Люк Кениг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Люк Кениг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Люк Кениг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Пабло Трочу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Люк Кениг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Люк Кениг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Люк Кениг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Люк Кениг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
7
2
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
85%
50%
Реализация брейк - пойнтов
50%
0%
Комментарии к матчу