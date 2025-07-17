17.07.2025
Смотреть онлайн Felix Balshaw - Хуан Круз Мартин Мансано 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nova Gorica: Felix Balshaw — Хуан Круз Мартин Мансано . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nova Gorica
Завершен
(7:5, 6:3)
2 : 0
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Felix Balshaw - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Felix Balshaw - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Felix Balshaw - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Хуан Круз Мартин Мансано - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Хуан Круз Мартин Мансано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Felix Balshaw - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Хуан Круз Мартин Мансано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Хуан Круз Мартин Мансано - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Хуан Круз Мартин Мансано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Felix Balshaw - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Felix Balshaw - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Felix Balshaw - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Felix Balshaw - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Felix Balshaw - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Felix Balshaw - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Хуан Круз Мартин Мансано - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Хуан Круз Мартин Мансано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Felix Balshaw - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Felix Balshaw - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Хуан Круз Мартин Мансано - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Felix Balshaw - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
58%
44%
Реализация брейк - пойнтов
33%
100%
