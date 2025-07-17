17.07.2025
Смотреть онлайн Марчелло Серафини - Борис Бутулия 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Kursumlijska Banja: Марчелло Серафини — Борис Бутулия . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 13:32 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Kursumlijska Banja
Завершен
(6:4, 3:0)
2 : 0
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Борис Бутулия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Борис Бутулия - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Марчелло Серафини - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Марчелло Серафини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Марчелло Серафини - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Борис Бутулия - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Марчелло Серафини - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Марчелло Серафини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Борис Бутулия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Марчелло Серафини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Марчелло Серафини - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Марчелло Серафини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Марчелло Серафини - взял свою подачу со счетом 15-40
История последних встреч
Марчелло Серафини
Борис Бутулия
1 победа
0 побед
100%
0%
24.07.2025
Марчелло Серафини
2:1
Борис Бутулия
Статистика матча
Эйсы
3
2
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
65%
52%
Реализация брейк - пойнтов
40%
50%
