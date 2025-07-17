17.07.2025
Смотреть онлайн Люси Хавличкова - Anastasiya Konstantinovna Soboleva 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Olomouc: Люси Хавличкова — Anastasiya Konstantinovna Soboleva . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Olomouc
Завершен
(0:6, 3:6)
0 : 2
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Anastasiia Sobolieva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Anastasiia Sobolieva - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Anastasiia Sobolieva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Anastasiia Sobolieva - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Anastasiia Sobolieva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Anastasiia Sobolieva - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Люси Хавличкова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Anastasiia Sobolieva - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Anastasiia Sobolieva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Anastasiia Sobolieva - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Anastasiia Sobolieva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Люси Хавличкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Люси Хавличкова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Anastasiia Sobolieva - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Anastasiia Sobolieva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
11
5
Выигрыш первой подачи
45%
68%
Реализация брейк - пойнтов
33%
67%
