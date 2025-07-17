17.07.2025
Смотреть онлайн Филип Хеннинг - Gabriele Volpi 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Hillcrest: Филип Хеннинг — Gabriele Volpi . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Hillcrest
Завершен
(7:6, 6:4)
2 : 0
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Филип Хеннинг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Gabriele Volpi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Филип Хеннинг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Gabriele Volpi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Филип Хеннинг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Gabriele Volpi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Филип Хеннинг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Gabriele Volpi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Филип Хеннинг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Gabriele Volpi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Филип Хеннинг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Gabriele Volpi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Gabriele Volpi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Филип Хеннинг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Gabriele Volpi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Филип Хеннинг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Филип Хеннинг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Филип Хеннинг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Gabriele Volpi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Филип Хеннинг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Gabriele Volpi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Филип Хеннинг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
7
12
Двойные ошибки
4
4
Выигрыш первой подачи
94%
82%
Реализация брейк - пойнтов
50%
0%
