17.07.2025
Смотреть онлайн Элли Шоппе - Дария Снигур 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Vitoria-Gasteiz: Элли Шоппе — Дария Снигур . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Vitoria-Gasteiz
Завершен
(4:6, 4:6)
0 : 2
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Элли Шоппе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Элли Шоппе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Элли Шоппе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Дария Снигур - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Элли Шоппе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Дария Снигур - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Дария Снигур - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Дария Снигур - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Дария Снигур - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Дария Снигур - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Элли Шоппе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Дария Снигур - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Дария Снигур - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Элли Шоппе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Дария Снигур - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Элли Шоппе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Элли Шоппе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Дария Снигур - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Дария Снигур - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Дария Снигур - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
3
3
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
54%
59%
Реализация брейк - пойнтов
60%
38%
Комментарии к матчу