17.07.2025
Смотреть онлайн Ханью Гуо - Джина Мари Диттманн 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Vitoria-Gasteiz: Ханью Гуо — Джина Мари Диттманн . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Vitoria-Gasteiz
Завершен
(6:3, 2:6, 7:5)
2 : 1
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ханью Гуо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Джина Мари Диттманн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Ханью Гуо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Джина Мари Диттманн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Ханью Гуо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Ханью Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Ханью Гуо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Джина Мари Диттманн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Ханью Гуо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Ханью Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Джина Мари Диттманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Джина Мари Диттманн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Ханью Гуо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Джина Мари Диттманн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Джина Мари Диттманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Джина Мари Диттманн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Джина Мари Диттманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Джина Мари Диттманн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Ханью Гуо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Ханью Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Джина Мари Диттманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 22 - Джина Мари Диттманн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Ханью Гуо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Джина Мари Диттманн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Ханью Гуо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Джина Мари Диттманн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Ханью Гуо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Ханью Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 29 - Ханью Гуо - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
4
8
Выигрыш первой подачи
58%
68%
Реализация брейк - пойнтов
50%
27%
