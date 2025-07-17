Текстовая трансляция

Гейм 1 - Ракэль Г Вилар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 2 - Ракэль Г Вилар - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 3 - Ракэль Г Вилар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 4 - Ракэль Г Вилар - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 5 - Хань Ши - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 6 - Хань Ши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 7 - Хань Ши - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 8 - Ракэль Г Вилар - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 9 - Ракэль Г Вилар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 10 - Хань Ши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 11 - Хань Ши - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 12 - Хань Ши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 13 - Хань Ши - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 14 - Ракэль Г Вилар - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 15 - Ракэль Г Вилар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 16 - Хань Ши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 17 - Хань Ши - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 18 - Хань Ши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 19 - Хань Ши - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 20 - Ракэль Г Вилар - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 21 - Хань Ши - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 22 - Хань Ши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 23 - Ракэль Г Вилар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 24 - Ракэль Г Вилар - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 25 - Ракэль Г Вилар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 26 - Ракэль Г Вилар - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 27 - Хань Ши - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 28 - Ракэль Г Вилар - взял свою подачу со счетом 40-40