17.07.2025
Смотреть онлайн Ракэль Г Вилар - Хань Ши 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Vitoria-Gasteiz: Ракэль Г Вилар — Хань Ши . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Vitoria-Gasteiz
Завершен
(6:3, 2:6, 7:6)
2 : 1
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ракэль Г Вилар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Ракэль Г Вилар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Ракэль Г Вилар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Ракэль Г Вилар - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Хань Ши - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Хань Ши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Хань Ши - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Ракэль Г Вилар - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Ракэль Г Вилар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Хань Ши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Хань Ши - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Хань Ши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Хань Ши - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Ракэль Г Вилар - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Ракэль Г Вилар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Хань Ши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Хань Ши - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Хань Ши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Хань Ши - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Ракэль Г Вилар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Хань Ши - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Хань Ши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Ракэль Г Вилар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 24 - Ракэль Г Вилар - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Ракэль Г Вилар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 26 - Ракэль Г Вилар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Хань Ши - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 28 - Ракэль Г Вилар - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 29 - Хань Ши - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
4
Двойные ошибки
10
6
Выигрыш первой подачи
61%
60%
Реализация брейк - пойнтов
43%
38%
Комментарии к матчу