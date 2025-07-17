17.07.2025
Смотреть онлайн Tegan Bush - Амелия Rajecki 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W50 Nottingham: Tegan Bush — Амелия Rajecki . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF W50 Nottingham
Завершен
(0:6, 4:6)
0 : 2
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Амелия Rajecki - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Амелия Rajecki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Амелия Rajecki - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Амелия Rajecki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Амелия Rajecki - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Амелия Rajecki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Амелия Rajecki - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Tegan Bush - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Tegan Bush - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Амелия Rajecki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Амелия Rajecki - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Tegan Bush - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Амелия Rajecki - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Tegan Bush - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Амелия Rajecki - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Амелия Rajecki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
7
Двойные ошибки
5
4
Выигрыш первой подачи
59%
89%
Реализация брейк - пойнтов
100%
83%
Комментарии к матчу