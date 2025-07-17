17.07.2025
Смотреть онлайн Янки Эрел - Николло Барони 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Монастир: Янки Эрел — Николло Барони . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 13:26 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Монастир
Завершен
(6:1, 6:2)
(6:1, 6:2)
2 : 0
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Янки Эрел - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Янки Эрел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Янки Эрел - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Янки Эрел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Янки Эрел - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Николло Барони - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Янки Эрел - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Янки Эрел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Янки Эрел - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Николло Барони - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Янки Эрел - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Николло Барони - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Янки Эрел - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Янки Эрел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Янки Эрел - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
4
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
68%
56%
Реализация брейк - пойнтов
67%
0%
Комментарии к матчу