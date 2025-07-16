16.07.2025
Смотреть онлайн Ammar Faleh Alhogbani - Ха Минх Дук Ву 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — ATP Кубок Дэвиса: Ammar Faleh Alhogbani — Ха Минх Дук Ву . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 11:10 по московскому времени .
МСК
ATP Кубок Дэвиса
Завершен
(6:7, 6:3, 6:1)
2 : 1
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ammar Faleh Alhogbani - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Ха Минх Дук Ву - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Ха Минх Дук Ву - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Ха Минх Дук Ву - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Ammar Faleh Alhogbani - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Ха Минх Дук Ву - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Ammar Faleh Alhogbani - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Ха Минх Дук Ву - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Ammar Faleh Alhogbani - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Ammar Faleh Alhogbani - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Ammar Faleh Alhogbani - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Ха Минх Дук Ву - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Ха Минх Дук Ву - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Ammar Faleh Alhogbani - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Ха Минх Дук Ву - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Ammar Faleh Alhogbani - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Ammar Faleh Alhogbani - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Ammar Faleh Alhogbani - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Ха Минх Дук Ву - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Ammar Faleh Alhogbani - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Ammar Faleh Alhogbani - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Ammar Faleh Alhogbani - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Ammar Faleh Alhogbani - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 25 - Ammar Faleh Alhogbani - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Ха Минх Дук Ву - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Ammar Faleh Alhogbani - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Ammar Faleh Alhogbani - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 29 - Ammar Faleh Alhogbani - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
14
1
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
74%
57%
Реализация брейк - пойнтов
56%
20%
Комментарии к матчу