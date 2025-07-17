17.07.2025
Смотреть онлайн Самуэль Пиери - Пьер Антуан Тайллеу 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Gubbio: Самуэль Пиери — Пьер Антуан Тайллеу . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Gubbio
Завершен
(6:2, 7:6)
2 : 0
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Самуэль Пиери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Самуэль Пиери - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Самуэль Пиери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Пьер Антуан Тайллеу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Самуэль Пиери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Пьер Антуан Тайллеу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Самуэль Пиери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Самуэль Пиери - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Самуэль Пиери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Самуэль Пиери - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Пьер Антуан Тайллеу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Пьер Антуан Тайллеу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Пьер Антуан Тайллеу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Пьер Антуан Тайллеу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Самуэль Пиери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Самуэль Пиери - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Пьер Антуан Тайллеу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Самуэль Пиери - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Пьер Антуан Тайллеу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Самуэль Пиери - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
1
6
Выигрыш первой подачи
56%
57%
Реализация брейк - пойнтов
38%
67%
