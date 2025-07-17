17.07.2025
Смотреть онлайн Бруклин Олсон - Паула Догерти 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach Women: Бруклин Олсон — Паула Догерти . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 03:55 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 01.
МСК, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 01
UTR Pro Newport Beach Women
Завершен
(6:3, 6:4)
2 : 0
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Паула Догерти - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Паула Догерти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Бруклин Олсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Бруклин Олсон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Бруклин Олсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Паула Догерти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Бруклин Олсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Бруклин Олсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Бруклин Олсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Бруклин Олсон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Паула Догерти - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Бруклин Олсон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Паула Догерти - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Паула Догерти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Бруклин Олсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Бруклин Олсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Бруклин Олсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Паула Догерти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Бруклин Олсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
3
8
Выигрыш первой подачи
55%
53%
Реализация брейк - пойнтов
50%
50%
Комментарии к матчу