16.07.2025
Смотреть онлайн Coello/Tapia - Rubio/Ruiz 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Premier Padel Malaga: Coello/Tapia — Rubio/Ruiz . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени .
МСК
Premier Padel Malaga
Завершен
(6:2, 6:4)
(6:2, 6:4)
2 : 0
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Tapia/Coello - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Tapia/Coello - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Ruiz/Rubio - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Tapia/Coello - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Tapia/Coello - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Ruiz/Rubio - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Tapia/Coello - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Tapia/Coello - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Ruiz/Rubio - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Tapia/Coello - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Ruiz/Rubio - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Tapia/Coello - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Ruiz/Rubio - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Tapia/Coello - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Tapia/Coello - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Tapia/Coello - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Ruiz/Rubio - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Tapia/Coello - взял свою подачу со счетом 40-40
История последних встреч
Coello/Tapia
Rubio/Ruiz
1 победа
0 побед
100%
0%
16.07.2025
Coello/Tapia
2:0
Rubio/Ruiz
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
66%
49%
Реализация брейк - пойнтов
57%
25%
Комментарии к матчу