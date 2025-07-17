17.07.2025
Смотреть онлайн Merino/Navarro - Nogueira/Fassio 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Premier Padel Malaga Women: Merino/Navarro — Nogueira/Fassio, 1/8 финала . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 18:15 по московскому времени и пройдет на корте Court 2.
МСК, 1/8 финала, Корт: Court 2
Premier Padel Malaga Women
Завершен
(5:7, 4:6)
(5:7, 4:6)
0 : 2
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Navarro/Merino - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Navarro/Merino - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Navarro/Merino - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Navarro/Merino - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Nogueira/Fassio - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Nogueira/Fassio - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Nogueira/Fassio - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Nogueira/Fassio - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Nogueira/Fassio - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Navarro/Merino - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Nogueira/Fassio - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Nogueira/Fassio - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Navarro/Merino - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Nogueira/Fassio - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Navarro/Merino - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Navarro/Merino - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Nogueira/Fassio - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Nogueira/Fassio - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Navarro/Merino - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Nogueira/Fassio - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Nogueira/Fassio - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Nogueira/Fassio - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
45%
55%
Реализация брейк - пойнтов
44%
75%
Комментарии к матчу