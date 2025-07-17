Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
17.07.2025

Смотреть онлайн Merino/Navarro - Nogueira/Fassio 17.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Premier Padel Malaga Women: Merino/NavarroNogueira/Fassio, 1/8 финала . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 18:15 по московскому времени и пройдет на корте Court 2.

МСК, 1/8 финала, Корт: Court 2
Premier Padel Malaga Women
Merino/Navarro
Завершен
(5:7, 4:6)
0 : 2
17 июля 2025
Nogueira/Fassio
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Navarro/Merino - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Navarro/Merino - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Navarro/Merino - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Navarro/Merino - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Nogueira/Fassio - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Nogueira/Fassio - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Nogueira/Fassio - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Nogueira/Fassio - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Nogueira/Fassio - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Navarro/Merino - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Nogueira/Fassio - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Nogueira/Fassio - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Navarro/Merino - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Nogueira/Fassio - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Navarro/Merino - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Navarro/Merino - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Nogueira/Fassio - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Nogueira/Fassio - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Navarro/Merino - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Nogueira/Fassio - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Nogueira/Fassio - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Nogueira/Fassio - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
45%
55%
Реализация брейк - пойнтов
44%
75%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Локомотив Локомотив
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
17 Января
17:00
Спартак Спартак
Торпедо Торпедо
17 Января
17:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити Манчестер Сити
17 Января
15:30
Реал Мадрид Реал Мадрид
Леванте Леванте
17 Января
16:00
Челси Челси
Брентфорд Брентфорд
17 Января
18:00
Ливерпуль Ливерпуль
Бернли Бернли
17 Января
18:00
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
17 Января
20:30
Анже Анже
Марсель Марсель
17 Января
23:05
Кальяри Кальяри
Ювентус Ювентус
17 Января
22:45
Майорка Майорка
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
17 Января
18:15
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA