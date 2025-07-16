16.07.2025
Смотреть онлайн Seo Yun Choi - Мейки Гуо 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan: Seo Yun Choi — Мейки Гуо . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Luan
Завершен
(3:6, 3:6)
0 : 2
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мейки Гуо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Мейки Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Seo Yun Choi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Мейки Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Мейки Гуо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Seo Yun Choi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Мейки Гуо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Seo Yun Choi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Мейки Гуо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Seo Yun Choi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Seo Yun Choi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Мейки Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Мейки Гуо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Seo Yun Choi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Мейки Гуо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Мейки Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Мейки Гуо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Мейки Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
58%
74%
Реализация брейк - пойнтов
50%
83%
Комментарии к матчу